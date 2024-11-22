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Dünya Gıda Programı: 343 Milyon Kişi Akut Gıda Güvensizliğiyle Mücadele Ediyor

Dünya Gıda Programı, 74 ülkede 343 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını açıkladı. 2025 için 16,9 milyar dolara ihtiyaç var.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:27
Dünya Gıda Programı: 343 Milyon Kişi Akut Gıda Güvensizliğiyle Mücadele Ediyor

Dünya Gıda Programı'nın Korkutan Raporu

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), 74 ülkede 343 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını duyurdu. Bu durum, geçen yıla göre %10’luk bir artışı temsil ediyor ve pandemi dönemi kayıtlarına oldukça yakın seviyelerde seyrediyor.

2025 İçin İhtiyaç Duyulan Fon

WFP, 2025 yılına kadar insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak üzere 16,9 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Rapor, bu miktarın, dünyanın sadece iki haftada kahveye harcadığı miktara yakın olduğunu vurguladı.

Bölgesel İhtiyaçlar

WFP'nin raporuna göre, Asya ve Pasifik bölgesi için 2,5 milyar dolar, Sahra Altı Afrika için 8,4 milyar dolar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Ukrayna gibi çatışma bölgeleri için 4,9 milyar dolar ve Latin Amerika ile Karayipler için de 1,1 milyar dolar gereklidir.

Felaket Boyutundaki Açlık

Raporda özellikle Gazze, Sudan, Güney Sudan, Haiti ve Mali gibi bölgelerde açlığın felaket boyutlarına ulaştığına dikkat çekildi. Gazze'de nüfusun %91'i akut gıda güvensizliği içinde, bunların %16'sı ise felaket koşullarında yaşamaktadır.

WFP İcra Direktörü'nden Açıklama

WFP İcra Direktörü Cindy McCain, "Küresel insani ihtiyaçların yıkıcı çatışmalar, iklim felaketleri ve ekonomik çalkantılar nedeniyle arttığını" belirtirken, "Ancak finansmanın bu artışa karşı yeterli düzeyde karşılık vermediği" eleştirisinde bulundu. McCain, açlığın olmadığı bir dünya için uluslararası topluma acil mali ve diplomatik destek çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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