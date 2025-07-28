Dünya Hepatit Günü'nde Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Önemli Açıklamalar

Hepatit Mücadelesinde Farkındalık Artıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dünya Hepatit Günü etkinliği kapsamında düzenlenen bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, 2000'li yılların başında 5 yaş altı akut hepatit geçiren çocuk sayısının yüzlerin üzerinde olduğuna dikkat çekerek, şu anda bu sayının 5'i bile bulmadığını belirtti.

Aşının Önemi Vurgulandı

Etkinlikte yaptığı konuşmada, toplumsal sağlık bilincinin arttırılmasının ve sağlıkçıların rolünün büyük önem taşıdığını ifade eden Memişoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Bu tür bulaşıcı hastalıklarla mücadelede toplumun sağlıkçılarla beraber hareket etmesi çok önemlidir. Özellikle aşıları çocuklarımızdan esirgemememiz gerektiğini ifade etmek istiyorum."

Bakan Memişoğlu, Türkiye'de bulaşıcı hastalıkların azalmasındaki en büyük etkenin aşı olduğunu vurgulayarak, hepatit aşılarının 1998 ve 2012 yıllarında çocuklara tamamen ücretsiz sunulmasının bu hastalığın azalmasında önemli bir faktör olduğunu ekledi.

Salgın Hastalıklarla Mücadele ve Toplum Bilinci

Bakan, geçmişte bulaşıcı hastalıkların dünyada en büyük ölüm sebebi olduğunu ancak bugün bu durumun değiştiğini belirtti. Aynı zamanda, "Hepatit sinsi bir hastalık. Bulaşma risklerini hepimiz biliyoruz; hijyen, günlük yaşam kalitesi ve malzeme kalitesi gibi unsurlar hastalığın yayılmasında kritik rol oynuyor," dedi.

Memişoğlu, 20-30 yıl önce kronikleşen hepatitlerin tedavisinin mümkün hale geldiğini ve toplumun hep birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı. "Hepatit, 2018-2024 eylem planı kapsamında ele alınarak daha da azaltılacak," dedi.

Koruyucu Sağlık Sistemi ve Toplum Bilinci

Bakan, Türkiye'nin dünyaya örnek bir sağlık sistemine sahip olduğunu belirterek, "Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemi" anlayışıyla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. Hastalanmadan sağlık korumanın gerekliliğini vurgulayan Memişoğlu, toplumun sağlık bilincini artırmak amacıyla sahaya inme hedefinde olduklarını ifade etti.

Etkinlikte ayrıca, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk ve diğer birçok uzman konuşmalar yaptı. Memişoğlu, hepatitin azalmasında emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, sağlıklı bir toplum oluşturma hedefinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığınca, Dünya Hepatit Günü kapsamında, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığınca, Dünya Hepatit Günü kapsamında, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı.