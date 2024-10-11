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Dünya Kız Çocukları Günü'nde Bakan Göktaş'tan Kız Çocuklarına Özel Mektup

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü'nde devlet himayesindeki kız çocuklarına içten bir mektup yazdı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:32
Dünya Kız Çocukları Günü'nde Bakan Göktaş'tan Kız Çocuklarına Özel Mektup

Dünya Kız Çocukları Günü'nde Özel Mesaj

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla devlet himayesindeki kız çocuklarına anlam dolu bir mektup kaleme aldı.

Mektubun Mesajı

Mektubunda, "Sevgili kızım, büyük hayaller kurmaktan çekinme ve bu hayallerin için çabalamaktan hiç vazgeçme. Onları gerçekleştirmen için biz buradayız." ifadelerine yer veren Göktaş, destekleyici bir mesaj iletti.

Özel Günün Anlamı

Mektubuna "Güzel kızım" diyerek başlayan Bakan Göktaş, "Bugün senin günün. Seninle birlikte dünyaya güzellik ve neşe katan tüm kız çocuklarının günü. Dünyanın tüm kız çocukları daha güçlü ve mutlu olabilsinler diye kutlanıyor." şeklinde belirtti.

Özgüven ve Destek Vurgusu

Göktaş, mesajında, "Hayatta zorlandığın, üstesinden gelemediğini düşündüğün anların mutlaka olacak. Ama sakın yılma. Her zorlukta önce ben, sonra bizim büyük ailemiz, hep yanındayız" dedi. Ayrıca, özgürce yaşayacaklarına ve hayatları boyunca destekleyecek bir devletlerinin olduğuna vurgu yaptı.

Son Mesaj

Bakan, mektubunu, "Fikirlerinle, duygularınla, varlığınla biriciksin ve özelsin. Seni seviyoruz." cümleleriyle sonlandırdı.

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