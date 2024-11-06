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Dünya Liderleri Trump'ı Tebrik Ediyor: Yeni Dönemin Başlangıcı

Dünya genelindeki liderler, ABD'nin yeni başkanı Trump'ı seçim zaferi sonrası tebrik etti. İlişkilerin güçlenmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:41
Dünya Liderleri Trump'ı Tebrik Ediyor: Yeni Dönemin Başlangıcı

Dünya Liderlerinden Trump’a Tebrik Mesajları

ABD’nin yeni başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump’a, pek çok dünya liderinden tebrik mesajı yağdı. Liderler, Trump’ın yeniden seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, uluslararası işbirlikleri ve barış konusundaki niyetlerini de paylaştılar.

Türkiye'den Açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Trump’ı tebrik etti. Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Trump’ı kutluyorum." ifadesini kullandı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini umduğunu belirtti.

NATO ve Avrupa Birliği Tepkileri

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump’ın ilk döneminde olduğu gibi bu dönemde de liderliğinin NATO’yu güçlü tutacağını söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Trump'ı içtenlikle kutluyorum. AB ve ABD'nin güçlü birlikteliğini sürdürmeliyiz." şeklinde açıklamada bulundu.

Dünya Genelinde Diğer Liderlerin Mesajları

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump’a tebrik mesajı göndererek, "Başkan Trump'ın 'güç yoluyla barış' yaklaşımını takdir ediyorum." dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, ikili işbirliklerinin genişletilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, "Hırvatistan ve ABD ilişkilerini geliştirmek için sabırsızlanıyoruz." diyerek Trump’a olan güvenini belirtti. İspanya hükümeti de bu konuda destek vererek, Trump ile daha iyi bir işbirliği süreci beklediklerini açıkladı.

Avrupa'dan Barış Mesajları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Tebrikler Başkan Trump. Gelecek dört yıl boyunca birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." diyerek işbirliğine açık olduğunun sinyallerini verdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Trump'ı tarihi seçim zaferi için tebrik ediyorum." ifadeleriyle Ukrayna'dan Yeni Zelanda'ya kadar birçok hükümet ve lider, isteyen işbirliklerinin ve uluslararası ilişkilerin önemini vurguladı.

Bu tebrikler arasında, ABD’nin uluslararası ilişkilerdeki rolü ve gücünün sürdürülebilirliğine dair ortak bir anlayış geliştiği görülüyor. Trump’ın liderliğinde, dünya çapında barış ve işbirliği konularında yeni bir dönem bekleniyor.

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