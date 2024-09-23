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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Lübnan ve Gazze'ye Destek Çağrısı

Ali Muhyiddin el-Karadaği, Lübnan ve Gazze'nin yalnız bırakılmaması için tüm Müslümanları birlik olmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:10
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Lübnan ve Gazze'ye Destek Çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Önemli Açıklama

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin Genel Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği, Lübnan ve Gazze Şeridi'nin yalnız bırakılmaması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı İsrail hükümetine karşı birlik olunması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

Karadaği, yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Lübnan'da yaşananlar, toprağa ve insana yönelik bariz bir saldırıdır. İnsanların evlerinin yıkılması ve aralarında çocuklar ile kadınların da bulunduğu sivillerin öldürülmesi kabul edilemez. Bu durum, Netanyahu ile aşırı sağcı hükümetin genişleme politikasının bir parçasıdır." dedi.

Birlik Olma Çağrısı

Karadaği, "Lübnan veya Filistin halkının İsrail tarafından vurulmasına gerekçe ne olursa olsun sevinmek İslam’a aykırıdır," diyerek, mezhepsel veya siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle ayrım yapmanın, Müslümanların güvenliğini tehlikeye atacağını belirtti.

Tüm Müslümanlara Çağrı

İsrail'in tüm anlaşmaları çiğneyerek saldırıda bulunduğunu ifade eden Karadaği, "Tüm Müslümanlar ve hükümetleri bu durumu önlemek için harekete geçmelidir. İslam ve Arap dünyasını, siyonist saldırı ve soykırım karşısında görevlerini yerine getirmeye çağırıyorum," ifadelerini kullandı.

Açıklanan Sonuçlar

İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında çoğu sivil 182 kişi hayatını kaybederken, 727 kişi yaralanmıştır. Karadaği, Arap ve İslam dünyasını bir zirve düzenlemeye ve petrol ile doğal gaz akışını durdurarak İsrail'in boykot edilmesi için harekete geçmeye çağırdı.

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