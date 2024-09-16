DOLAR
33,98 0%
EURO
37,86 0%
ALTIN
2.817,61 0%
BITCOIN
1.963.100,72 0%

Dünya'nın Geçmişinde Gizli Bir Halka: 466 Milyon Yıl Öncesi

Avustralyalı bilim insanları, Dünya'nın geçmişte Satürn gibi bir halka sistemine sahip olabileceğini keşfetti.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 16:00
Dünya'nın Geçmişinde Gizli Bir Halka: 466 Milyon Yıl Öncesi

Dünya'nın Tarihinde Şaşırtıcı Bir Keşif

Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma, Dünya'nın yaklaşık 466 milyon yıl önce, Satürn’dekine benzer bir halka sistemine sahip olabileceğini ortaya koydu.

Araştırma Metodolojisi

Bilim insanları, Dünya'nın geçmişini anlamak için meteor kraterlerini inceledi. Yapılan bu incelemelerde, dönemde büyük bir asteroidin gezegenin etrafında halka oluşturacak şekilde parçalandığına dair bulgular elde edildi. Bu halkaların, gezegen üzerinde gölge oluşturarak güneş ışığını engellediği ve sonuçta küresel soğumaya neden olabileceği iddia edildi.

Uzman Görüşleri

Monash Üniversitesi Yer, Atmosfer ve Çevre Fakültesi'nden Profesör Andy Tomkins, bu halkanın yavaş yavaş Dünya'ya düşen malzemelerle milyonlarca yıl boyunca etkisini gösterdiğini belirtti. Ayrıca, bu süreçle birlikte gök taşları çarpmalarında kaydedilen ani artışın gözlemlendiğini ifade etti.

Tomkins, "Bu bulgular, böyle bir halkanın potansiyel iklim etkilerini de beraberinde getiriyor. Dünya dışı olayların iklimimizi nasıl şekillendirebileceğine dair anlayışımıza yeni bir boyut kazandırıyor," dedi.

Araştırmanın Yayınlandığı Dergi

Yapılan bu önemli araştırma, Earth and Planetary Science Letters dergisinde yayımlandı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İşte amca, anne, yenge ve abinin Narin'i öldürmeye karar verdikleri an: Ahırda bakın neye şahit olmuş
2
Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
3
Tokat'ta Öğretmene Darp Girişimi: Veli Gözaltında
4
Hamas, Eriha'daki Saldırıyı Tehcir Girişimi Olarak Nitelendirdi
5
Isparta'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
6
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: Abisinin TikTok Hesabı ve Aileyle İlgili Paylaşımlar Dikkat Çekti
7
Depremzede Öğrenciler 'Benim Hikayem Projesi' ile Kamerayla Tanıştı

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor