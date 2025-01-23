Dünyanın En Büyük Buz Dağı, Atlantik Açıklarında Tehlike Oluşturuyor

Dünyanın en büyük buz dağı A23a, İngiltere'ye bağlı önemli hayvan popülasyonuna sahip bir adaya doğru ilerliyor ve karaya çarpma riski taşıyor.

BBC'nin haberine göre, uydu görüntüleri, Antarktika'dan kuzeye hareket eden bu devasa buzul kütlesinin Atlantik Okyanusu'ndaki ilerleyişinin sürdüğünü ortaya koydu. Aylarca sıkışıp kaldığı girdaptan kurtulan bu kütle, South Georgia ve South Sandwich adaları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle Güney Amerika'nın güneydoğusunda yer alan South Georgia bölgesine çarpma olasılığı dikkatle izleniyor.

Uzmanlar, geçmişte buzul çarpışmaları nedeniyle pek çok hayvanın beslenme alanlarına ulaşamadığını ve bu nedenle öldüğünü belirterek, A23a'nın hareketini endişeyle takip ediyor. Sıcak sularda eridiği takdirde büyük parçalara ayrılabileceği belirtilen A23a'nın, bu parçalarının İngiltere'ye bağlı adalar çevresinde yıllarca dolaşabileceği tahmin ediliyor.

A23a'nın Tarihi

A23a, 1986 yılında Antarktika kıyılarından koparak Weddell Denizi'nde karaya oturmuş ve 'buz adasına' dönüşmüştü. 30 yılı aşkın bir süre sonra, 2024 yılında yeniden harekete geçmesi bekleniyor. İlkbaharda dev bir girdaba yakalanan buzul, kuzeye doğru sürüklenme sürecine girmişti. Girdaptaki A23a'nın yüzölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare ve kalınlığı ise yaklaşık 400 metre olarak ölçülmüştü.