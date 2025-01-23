DOLAR
35,65 -0,01%
EURO
37,2 -0,17%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.634.301,38 2,32%

Dünyanın En Büyük Buz Dağı, Atlantik Açıklarında Tehlike Oluşturuyor

Dünyanın en büyük buz dağı A23a, Atlantik Okyanusu'ndaki bir adaya çarpma riski taşıyor. Uzmanlar, durumu endişeyle izliyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:52
Dünyanın En Büyük Buz Dağı, Atlantik Açıklarında Tehlike Oluşturuyor

Dünyanın En Büyük Buz Dağı, Atlantik Açıklarında Tehlike Oluşturuyor

Dünyanın en büyük buz dağı A23a, İngiltere'ye bağlı önemli hayvan popülasyonuna sahip bir adaya doğru ilerliyor ve karaya çarpma riski taşıyor.

BBC'nin haberine göre, uydu görüntüleri, Antarktika'dan kuzeye hareket eden bu devasa buzul kütlesinin Atlantik Okyanusu'ndaki ilerleyişinin sürdüğünü ortaya koydu. Aylarca sıkışıp kaldığı girdaptan kurtulan bu kütle, South Georgia ve South Sandwich adaları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle Güney Amerika'nın güneydoğusunda yer alan South Georgia bölgesine çarpma olasılığı dikkatle izleniyor.

Uzmanlar, geçmişte buzul çarpışmaları nedeniyle pek çok hayvanın beslenme alanlarına ulaşamadığını ve bu nedenle öldüğünü belirterek, A23a'nın hareketini endişeyle takip ediyor. Sıcak sularda eridiği takdirde büyük parçalara ayrılabileceği belirtilen A23a'nın, bu parçalarının İngiltere'ye bağlı adalar çevresinde yıllarca dolaşabileceği tahmin ediliyor.

A23a'nın Tarihi

A23a, 1986 yılında Antarktika kıyılarından koparak Weddell Denizi'nde karaya oturmuş ve 'buz adasına' dönüşmüştü. 30 yılı aşkın bir süre sonra, 2024 yılında yeniden harekete geçmesi bekleniyor. İlkbaharda dev bir girdaba yakalanan buzul, kuzeye doğru sürüklenme sürecine girmişti. Girdaptaki A23a'nın yüzölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare ve kalınlığı ise yaklaşık 400 metre olarak ölçülmüştü.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yarıyıl Tatilinde Zanaat Atölyeleri Öğrencilere Kapılarını Açtı
2
Avustralyalı İnsan Hakları Grubu, Hükümetten İsrail İle İlişkileri Askıya Almasını Talep Etti
3
Kanarya Adaları'na 800'den Fazla Düzensiz Göçmen Geldi
4
Kartalkaya'daki Otel Yangınında Hayatını Kaybeden Alp Mercan Toprağa Verildi
5
Rusya, Donetsk'te Solenoye Yerleşimini Kontrolüne Aldı
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar İnsan Hakları Komitesi Başkanı Al Attiyah'ı Ağırladı
7
Brezilya'daki Orman Yangınları: 2024'te İtalya'nın Yüzölçümünden Daha Büyük Alan Yandı

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları