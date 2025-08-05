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Dünyanın En Büyük Yelkenli Yolcu Gemisi 'Club Med 2' Çeşme Limanı'na Demirledi

'Club Med 2' yelkenli gemisi, Çeşme Limanı'nda 252 turisti ağırlıyor. Tarihi yerler keşfediliyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 13:54
Dünyanın En Büyük Yelkenli Yolcu Gemisi 'Club Med 2' Çeşme Limanı'na Demirledi

Dünyanın En Büyük Yelkenli Yolcu Gemisi Çeşme'de

'Club Med 2', dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemisi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ulusoy Limanı'na demirledi. Bozcaada'dan hareket eden Fransa bayraklı gemi, sabah saatlerinde Çeşme Limanı'na ulaştı.

Yolculukları süresince gemiyle Çeşme'ye gelen 252 turist, ilçe merkezini, ünlü Alaçatı'yı ve tarihi yapıları gezdi, denizin keyfini çıkardı.

Club Med 2 Hakkında Bilgi

'Club Med 2', akşam saatlerinde Batnoz Adası'na hareket edecek. 1992 yılında yapımına başlanan ve 1996 yılında hizmete giren bu etkileyici geminin, 14,983 grostonluk kapasitesi bulunuyor.

194 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 80 metre yüksekliğinde olan gemi, toplamda 8 güverte ve 5 yelken direği ile donatılmıştır.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ulusoy...

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ulusoy Limanı'na 252 yolcusuyla yanaştı.

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ulusoy...

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", İzmir'in Çeşme ilçesindeki Ulusoy Limanı'na 252 yolcusuyla yanaştı.

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