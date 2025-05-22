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Dünyanın İlk Tank Dizisi 'Siyah Sancak' Tabii'de Yayında!

Siyah Sancak, TSK tanklarını ve gerçekçi çatışma sahnelerini barındıran ilk savaş dizisi olarak Tabii'de izleyiciyle buluştu.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:46
Dünyanın İlk Tank Dizisi 'Siyah Sancak' Tabii'de Yayında!

Dünyanın İlk Tank Dizisi 'Siyah Sancak' Yayında

'Siyah Sancak', dünyanın ilk tank dizisi olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile gerçek savaş ortamını ekrana taşıyor. Dizi, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de izleyiciyle buluştu.

Özel Eğitimlerle Gerçekçilik

Dizinin oyuncu kadrosu, silah eğitimi, araç içi koordinasyon ve saha taktikleri gibi özel eğitimler aldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çekilen dizide, TSK'ya ait 40 adet M60T tankı, 2 ATAK helikopteri ve çeşitli askeri araçlar kullanıldı. Ayrıca, final sahnesinde milli tank Altay yer aldı.

Unutulmaz Bir Deneyim

Dizinin basın gösterimi, oyuncuların katılımıyla Biletinial Torun Center Sinemaları'nda gerçekleştirildi. Oyuncu Doğukan Polat, tank sürücüsü Ersoy Alptekin karakterini canlandırdığını ve TSK mensuplarıyla birlikte çalışmanın unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.

Askerlik ve Sanatın Buluşması

Polat, "Bunca yıl sonra, siyah bereli tankçılarımızın hikayesini canlandırmak benim için bir mutluluk kaynağı," dedi. Babasının asker olmasını istediğine değinen Polat, onun da izlediğinde gurur duyacağı bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Toplumsal Destekle Başarı

Dizide yer alan başka bir oyuncu Erkan Sever, nişancı rolünü üstlendiğini belirterek, askeri temaların zorluğuna dikkat çekti. Sever, dizinin büyük prodüksiyon gücünün TSK ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan aldığı destekle mümkün olduğunu vurguladı.

Gerçek Savaş Ortamı

Sever ayrıca, dizide görsel efekt kullanımının oldukça az olduğunu, çekimlerin gerçek tanklar ve askerler ile gerçekleştirildiğini belirtti. "Bu nedenle izlerken büyük heyecan duyuyorum," dedi.

Oyunculardan Gelen Yorumlar

Basın gösteriminde, başrol oyuncuları İlhan Şen, Özge Gürel, Saygın Soysal ve diğer ekip üyeleri, 'Siyah Sancak' hakkında düşüncelerini paylaştılar. Her biri, dizinin uluslararası arenada Türk prodüksiyonlarını temsil etmesinden duydukları gururu dile getirdi.

Savaşın ortasında geçen çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşıyan "Siyah Bere", dünyanın ilk tank dizisi...

Savaşın ortasında geçen çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşıyan "Siyah Bere", dünyanın ilk tank dizisi olarak TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de izleyiciyle buluştu. Dizinin basın gösterimi, oyuncuların ve ekibin katılımıyla Biletinial Torun Center Sinemaları'nda gerçekleştirildi.

Savaşın ortasında geçen çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşıyan "Siyah Bere", dünyanın ilk tank dizisi...

Savaşın ortasında geçen çarpıcı bir hikayeyi ekrana taşıyan "Siyah Bere", dünyanın ilk tank dizisi olarak TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de izleyiciyle buluştu. Dizinin basın gösterimi, oyuncuların ve ekibin katılımıyla Biletinial Torun Center Sinemaları'nda gerçekleştirildi.

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