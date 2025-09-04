Duran'dan Milli Takıma Tebrik: EuroBasket 2025'te Namağlup Liderlik
İletişim Başkanı'ndan kutlama mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025)'te grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kalmasını tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grubunu namağlup lider olarak tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı tebrik ediyorum. Son 16'da aynı inançla, heyecanla ve enerjiyle başarılar 12 Dev Adam!"
Paylaşım, milli takımın turnuvadaki başarısına destek ve moral mesajı niteliğinde değerlendirildi.