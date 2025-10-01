Duran'dan TBMM'nin Yeni Yasama Yılı Mesajı: Türkiye Yüzyılı ve 'Terörsüz Türkiye'

Burhanettin Duran, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine vurgu yaparak yeni yılın hayırlı olmasını diledi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 17:11
Duran'dan TBMM'nin Yeni Yasama Yılı Mesajı: Türkiye Yüzyılı ve 'Terörsüz Türkiye'

Burhanettin Duran'dan TBMM'nin Yeni Yasama Yılı Mesajı

28. Dönem 4. Yasama Yılı Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM'nin yeni yasama yılında milletin beklentilerini karşılayacak ve tarihi gelişmelere yön verecek kararlar alacağına inandığını belirtti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldığını anımsattı.

Duran, şunları kaydetti:

'Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, daha adil, daha güçlü ve daha müreffeh bir geleceğin inşasında ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılmasında Gazi Meclis'in üstleneceği role işaret eden Cumhurbaşkanımız, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. İnanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin tecelligahı olarak yeni yasama yılında da milletimizin beklentilerini karşılayacak, tarihi gelişmelere yön verecek önemli kararlar alacaktır. Yeni yasama yılının Gazi Meclisimiz, ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.'

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atina'da 'Students for Gaza' Sumud Filosu'na Dayanışma Mesajı
2
Aylin Nazlıaka Aksaray'da: CHP Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'nde İktidar Mesajı
3
Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz ve Marmara'ya Yarına Fırtına
4
Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti
5
Fransa'dan Sert Kınama: Aden Körfezi'nde Minervagracht'a Husi Saldırısı
6
Tunceli'de TOKİ: 214 Konut ve 3 İş Yeri Tamamlandı — Vali Aygöl İnceledi
7
Mersin Anamur'da İki Motosiklet Çarpıştı: Sürücüler Öldü

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin