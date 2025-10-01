Duran'dan TBMM'nin Yeni Yasama Yılı Mesajı: Türkiye Yüzyılı ve 'Terörsüz Türkiye'

Burhanettin Duran'dan TBMM'nin Yeni Yasama Yılı Mesajı

28. Dönem 4. Yasama Yılı Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM'nin yeni yasama yılında milletin beklentilerini karşılayacak ve tarihi gelişmelere yön verecek kararlar alacağına inandığını belirtti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldığını anımsattı.

Duran, şunları kaydetti:

'Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, daha adil, daha güçlü ve daha müreffeh bir geleceğin inşasında ve 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılmasında Gazi Meclis'in üstleneceği role işaret eden Cumhurbaşkanımız, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. İnanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet iradesinin tecelligahı olarak yeni yasama yılında da milletimizin beklentilerini karşılayacak, tarihi gelişmelere yön verecek önemli kararlar alacaktır. Yeni yasama yılının Gazi Meclisimiz, ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.'