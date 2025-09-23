Duran: Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Filistin ve küresel vicdanı savunacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:11
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının tarihe geçecek nitelikte önemli olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe geçecek nitelikte önemli bir konuşma yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği ve Gazze'de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak.

