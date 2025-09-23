Duran: Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu Konuşması Filistin'e Umut Oldu

Burhanettin Duran, Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu konuşmasını Filistin için umut kaynağı olarak nitelendirdi; Gazze, adalet ve uluslararası hukuk vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 21:05
İletişim Başkanı'ndan değerlendirme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasına ilişkin görüşlerini NSosyal hesabından paylaştı.

Duran paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini adalet, vicdan ve insanlığın sesi olarak tanımladı; özellikle Gazze'de yaşananlara karşı sergilenen tutumu öne çıkardı.

Paylaşımda yer alan ifadenin vurgusu şöyle: "Adaleti hiçe sayan, uluslararası hukuku görmezden gelen bu tavırlara karşı Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu net ve tavizsiz duruş, Filistin halkı için bir umut kaynağı haline gelmiştir."

Duran, Erdoğan'ın "daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu" bir kez daha ilan ettiğini ve mazlumların yanında, zalimlerin karşısında dimdik durma kararlılığını tarihe not düştüğünü belirtti. Ayrıca, "Gazze'de masum sivillere yönelen soykırım" karşısında gösterilen güçlü ve cesur duruşun önemine işaret etti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği bir atmosferde Erdoğan'ın kürsüdeki sözlerinin yalnızca Türkiye'nin değil, küresel vicdanın da sesi olduğuna dikkat çekildi.

Duran, konuşmanın adalet ve barış için mücadele eden tüm milletler adına önemli bir anlam taşıdığını vurgulayarak, "Bugün BM kürsüsünde yükselen ses, zulmün değil hakikatin sesi, karanlığın değil aydınlığın sesi olarak yankılanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Duran, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insani değerlerin hiçe sayıldığı bir dönemde hakkın ve hakikatin yanında olmaya devam edeceğini; Filistin başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyaların umudu olmayı milletin tarihi misyonu ve ahlaki sorumluluğu olarak gördüğünü belirtti. Bu tutumun, Türkiye'nin uluslararası arenada adalet ve insanlık adına oynadığı öncü rolün somut göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

