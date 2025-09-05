Duran: İstanbul Photo Awards 2025'te 'Daha Adil Bir Dünya' ve Eşit Temsil Vurgusu

Duran'dan İstanbul Photo Awards 2025'te 'Daha adil bir dünya' mesajı

Burhanettin Duran: Eşit temsil ve gerçeğin hakimiyeti için çaba gösteriyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Photo Awards 2025'in ikinci sergisinin açılışında konuştu.

Duran konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu 'Daha adil bir dünya mümkündür.' tasavvuru çerçevesinde, bunu merkeze alarak küresel medyada eşit temsil ve gerçeğin hakim kılınması için çaba sarf ediyoruz. Bu bağlamda ben büyük emeklerle ortaya konulan fotoğrafların İstanbul Photo Awards gibi prestijli bir platformda gerçek muhatabıyla buluşacağını düşünüyorum.

Duran, Anadolu Ajansını