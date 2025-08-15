DOLAR
Durmaz: Çankırı Tuz Festivali 'Üretken Belediyecilik' ve Birlik Mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Çankırı'daki 4. Uluslararası Tuz Festivali'nde 'üretken belediyecilik', kültür ve birlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 23:18
Çankırı'da 4. Uluslararası Tuz Festivali Öncesi Konuşma

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Tuz Festivali kapsamında gerçekleştirilen konser öncesinde yaptığı konuşmada, festivalin Çankırı'nın asırlık mirası olan tuzun ve bu toprakların kültürel zenginliğinin tanıtımına yönelik muhteşem bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Durmaz, partili belediyelerin yalnızca rutin hizmetleri yerine getirmediğini belirterek, "Kültürümüze sahip çıkan, sosyal hayatın ve yerel ekonominin gelişimine katkı sağlayan merkezler olarak görüyoruz. Bu noktada 'üretken belediyecilik' anlayışımız, yerel değerleri koruyarak, onları geleceğe taşımayı ve aynı zamanda yeni fırsatlar üretmeyi esas almaktadır." dedi.

Çankırı Belediyesinin bu vizyonla hem şehrin kültürel kimliğini tanıttığını hem de yerel ekonomiye katkı sağlayacak anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdiğini vurgulayan Durmaz, şunları söyledi: "Festivaller sadece eğlence değil, şehirlerin tanıtımına, turizmin gelişmesine ve esnafımızın yüzünün gülmesine vesile olan kıymetli organizasyonlardır."

Durmaz, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, "Bu vesileyle, böylesi önemli bir etkinliği hayata geçiren, partimizin 'üretken belediyecilik' anlayışını layıkıyla uygulayarak Çankırı’mıza değer katan başta Çankırı Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Esen’i, mesai arkadaşlarını, meclis üyelerimizi, teşkilatımızı, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi, sanatçılarımızı, sponsorları, katkı ve destek veren tüm kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gerçek siyasetin laf üretmek olmadığını vurgulayan Durmaz, "Milletin karşılaştığı meseleleri akıl, cesaret ve kararlılıkla çözebilmektir. Bu nedenle siyaset, günü kurtarmak için değil, yarını inşa etmek için yapılır. Adaletle, ortak akılla ve milletin menfaatini merkeze alarak yürütüldüğünde, siyaset toplumun huzurunun, devletin gücünün ve geleceğin teminatı olur." dedi.

Durmaz, MHP'nin siyaset anlayışını, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Önce ülkem ve milletim" sözüyle özetlenen, nefsine değil milletine hizmet eden, hesabını vicdanıyla yapan bir anlayış olarak tanımladı.

Durmaz, ayrıca "Bahçeli'nin çağrısıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet iradesine dönüştürdüğü 'Terörsüz Türkiye' sürecinde inşallah memleketimiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasını tekrar vurgulayarak sürdüren Durmaz, "Bizim tüm çabamız, yıllardır ayağımıza pranga yapılan sorunlarımızı teker teker çözüp, geleceğimize, çocuklarımıza sorunlarından arınmış bir Türkiye bırakmaktır. Bu anlayışla diyoruz ki, Çankırımız'da bu festival nasıl birliği ve beraberliği perçinliyorsa, biz de aynı ruhla Türkiye'nin dört bir yanında aziz milletimizin birliğini ve dirliğini perçinleyeceğiz ve daha da güçlü bir Türkiye'yi inşa edeceğiz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Tuz Festivaline katıldı.

