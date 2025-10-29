Durmaz: 'Terörsüz Türkiye' Vizyonu ve Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi Bilecik'te Açıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bilecik'te Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi açılışında 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 19:24
Durmaz: 'Terörsüz Türkiye' Vizyonu ve Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi Bilecik'te Açıldı

Durmaz: 'Terörsüz Türkiye' Vizyonu ve Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi'nin Açılışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Vezirhan Belde Belediyesinin tamamladığı Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi açılışında konuştu. Durmaz, konuşmasında Cumhuriyetin 102. yılı kutlamalarını paylaştı ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyeti armağan edenleri rahmet ve minnetle andı.

Açılış ve tesisin önemi

Açılışı yapılan tesisin yürüyüş yolları, spor sahaları, mesire alanları, kafeteryaları ve amfi tiyatrosuyla sadece bir yaşam alanı olmadığını, aynı zamanda MHP'nin üretken belediyecilik anlayışının somut bir örneği olduğunu belirten Durmaz, 'Üretken belediyecilik' anlayışını bir inanç ve vicdan meselesi olarak tanımladı.

Durmaz, Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi için 'bu anlamda sadece bir yaşam alanı değil bir ülkünün, bir vizyonun eseri mahiyetindedir' ifadelerini kullandı ve milletin emanetini taşırken hizmetlerin gönüllere dokunmasının önemine vurgu yaptı.

'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Konuşmasında ülkenin yakın coğrafyasında yaşanan savaşlar ve komşu ülkelerdeki istikrarsızlığa dikkat çeken Durmaz, Türk milletinin bu coğrafyada ayakta kalmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini söyledi. Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Cumhuriyetimizin 102. yılında, Liderimizin ortaya koyduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir devlet politikasına dönüştürdüğü 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu iyi anlamak, ülkemiz için ifade ettiği önemi ve değeri iyi idrak etmek gerekmektedir.'

Durmaz ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği ve ecdadın emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma, yaşatma ve gelecek nesillere daha güçlü teslim etme sorumluluğuna dikkat çekti.

Kapanış ve protokol

Açılışta ayrıca Vali Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua edilerek Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bilecik'te, Vezirhan Belde Belediyesince yapımı...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bilecik'te, Vezirhan Belde Belediyesince yapımı tamamlanan Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi açılış törenine katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bilecik'te, Vezirhan Belde Belediyesince yapımı...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TRT'nin tabii platformu yeni sezonunu tanıttı
2
Bursa Mudanya'da Ev Yangını: Dumandan Etkilenen Yaşlı Çift Hastaneye Kaldırıldı
3
29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Fransa ve Avusturya'da Kutlandı
4
Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
5
Trabzon'da Silahlı Kavga: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı
6
E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025
7
Van'da Solunum Sıkıntısı Çeken Hasta, Ambulans Helikopter ile Hastaneye Nakledildi

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar