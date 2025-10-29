Durmaz: 'Terörsüz Türkiye' Vizyonu ve Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi Bilecik'te Açıldı

Durmaz: 'Terörsüz Türkiye' Vizyonu ve Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi'nin Açılışı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Vezirhan Belde Belediyesinin tamamladığı Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi açılışında konuştu. Durmaz, konuşmasında Cumhuriyetin 102. yılı kutlamalarını paylaştı ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyeti armağan edenleri rahmet ve minnetle andı.

Açılış ve tesisin önemi

Açılışı yapılan tesisin yürüyüş yolları, spor sahaları, mesire alanları, kafeteryaları ve amfi tiyatrosuyla sadece bir yaşam alanı olmadığını, aynı zamanda MHP'nin üretken belediyecilik anlayışının somut bir örneği olduğunu belirten Durmaz, 'Üretken belediyecilik' anlayışını bir inanç ve vicdan meselesi olarak tanımladı.

Durmaz, Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi için 'bu anlamda sadece bir yaşam alanı değil bir ülkünün, bir vizyonun eseri mahiyetindedir' ifadelerini kullandı ve milletin emanetini taşırken hizmetlerin gönüllere dokunmasının önemine vurgu yaptı.

'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Konuşmasında ülkenin yakın coğrafyasında yaşanan savaşlar ve komşu ülkelerdeki istikrarsızlığa dikkat çeken Durmaz, Türk milletinin bu coğrafyada ayakta kalmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini söyledi. Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Cumhuriyetimizin 102. yılında, Liderimizin ortaya koyduğu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bir devlet politikasına dönüştürdüğü 'Terörsüz Türkiye' vizyonunu iyi anlamak, ülkemiz için ifade ettiği önemi ve değeri iyi idrak etmek gerekmektedir.'

Durmaz ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği ve ecdadın emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma, yaşatma ve gelecek nesillere daha güçlü teslim etme sorumluluğuna dikkat çekti.

Kapanış ve protokol

Açılışta ayrıca Vali Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından dua edilerek Alparslan Türkeş Yaşam Vadisi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

