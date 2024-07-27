Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Dürzi Lider Canbolat'tan Mecdel Şems Saldırısına Tepki

İsrail'in bölgedeki fitne planlarına dikkat çeken Canbolat, direnişçilerin yanında olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 23:07
Dürzi Lider Canbolat'tan Mecdel Şems Saldırısına Tepki

Dürzi Lider Velid Canbolat Açıklama Yaptı

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Mecdel Şems kentine düzenlenen saldırıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Canbolat, İsrail'in bölgedeki topluluklar arasında huzursuzluk yaratma konusunda uzun yıllardır planlar yaptığını ifade etti.

İsrail'in Hedefleri ve Fitne Çıkarma Stratejisi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Canbolat, Mecdel Şems'te gerçekleşen ölümcül saldırıyla ilgili, Hizbullah hareketinin bu olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını hatırlattı. Ayrıca, İsrail'in bölgeyi parçalama ve fitne çıkarma planları hakkında dikkat çekti.

Direnişin Önemi ve Birlik Mesajı

Canbolat, geçmişte İsrail'in bu tür planlarını boşa çıkardıklarını vurguladı ve direniş gösteren tüm güçlerin yanında olduklarını belirtti. Mecdel Şems'te meydana gelen roket saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır olmak üzere 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Uçak biletlerinde yüzde 40'lık indirim fırsatı! Bilet arayanlara talih kuşu kondu!

Tıkalı bağırsakları açıyor! 1 bardakla motor gibi çalıştıracak!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Tıkalı bağırsakları açıyor! 1 bardakla motor gibi çalıştıracak!

Özel banka faizi dibe çekti! 50.000 TL nakit arayana dev fırsat!

Çamaşır makinesinin içini tertemiz yapıyor: Bir kapak yeterli: Maliyetsiz temizlik tüyosu!

Selçuk Geçer zenginliğin adresini verdi! Parasını yatıran beşe katlar!

Metro koltukları meğer bu yüzden yan yanaymış! 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek!

Fiat o modelini 300 bin TL'ye düşürdü! Bu fiyata ikinci el dahi kalmadı!

Börekçilerin özel tarifi verildi! İçine bir bardak ekleyin: Farka inanamayacaksınız!

Yeni EYT paketi yolda! 46-47-48 yaş ile emeklilikte flaş detay!

Uçak biletlerinde yüzde 40'lık indirim fırsatı! Bilet arayanlara talih kuşu kondu!

Çürüyen, pörsüyen üzümlere son! Böyle saklayınca haftalarca taze kalıyor!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!