Dürzi Lider Canbolat'tan Mecdel Şems Saldırısına Tepki

Dürzi Lider Velid Canbolat Açıklama Yaptı

Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat, Mecdel Şems kentine düzenlenen saldırıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Canbolat, İsrail'in bölgedeki topluluklar arasında huzursuzluk yaratma konusunda uzun yıllardır planlar yaptığını ifade etti.

İsrail'in Hedefleri ve Fitne Çıkarma Stratejisi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Canbolat, Mecdel Şems'te gerçekleşen ölümcül saldırıyla ilgili, Hizbullah hareketinin bu olayla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını hatırlattı. Ayrıca, İsrail'in bölgeyi parçalama ve fitne çıkarma planları hakkında dikkat çekti.

Direnişin Önemi ve Birlik Mesajı

Canbolat, geçmişte İsrail'in bu tür planlarını boşa çıkardıklarını vurguladı ve direniş gösteren tüm güçlerin yanında olduklarını belirtti. Mecdel Şems'te meydana gelen roket saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır olmak üzere 24 kişinin yaralandığı bildirildi.