Dürzi Yüksek Hukuk Komitesi Süveyda için Ortak Yol Haritasına İtiraz Etti

Hikmet El-Hecri liderliğindeki Yüksek Hukuk Komitesi, Suriye, ABD ve Ürdün'ün Süveyda yol haritasına karşı çıkarak bağımsız soruşturma ve halkın kaderini tayin hakkını talep etti.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 23:43
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 23:43
Hikmet El-Hecri liderliğindeki Dürzi silahlı gruba bağlı Yüksek Hukuk Komitesi, Suriye, ABD ve Ürdün tarafından Süveyda için oluşturulan ortak yol haritasına itiraz etti. Komite, kararın Süveyda halkının rızası olmadan benimsenemeyeceğini vurguladı.

Komitenin açıklaması ve talepleri

Komite, sosyal medya platformu Facebook hesabından yayımladığı açıklamada, Süveyda'nın geleceğinin yalnızca kendi halkı tarafından belirleneceğini belirtti. Açıklamada, ne Şam'da hazırlanan bildirilerle ne de dış güçlerle yapılan mutabakatlarla bu geleceğin şekillendirilemeyeceği ifade edildi.

Yüksek Hukuk Komitesi ayrıca Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi ve tüm uluslararası aktörlere çağrıda bulunarak, Süveyda halkına zorla dayatılan düzenlemelerin tanınmamasını istedi. Komite, Suriye hükümetinin etkisinden uzak, bağımsız bir soruşturma ve uluslararası hesap verme mekanizmalarının sağlanmasını ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde Süveyda halkının kendi kaderini tayin hakkının desteklenmesini talep etti.

Temmuz olayları ve bölgedeki gelişmeler

Açıklamada, Temmuz'da yaşanan şiddet olaylarının tüm unsurlarıyla insanlığa karşı işlenmiş suçlar olduğu ileri sürüldü ve faillerin yargılanmasının ancak uluslararası ve şeffaf bir süreçle mümkün olacağı vurgulandı.

Süveyda'da 13 Temmuz tarihinde Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başlamış; müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürülmüştü. Çatışmalar ateşkesle durdurulmuş, ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçlerin ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

16 Temmuz tarihinde İsrail ordusu, Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubunun Bedevi ailelerini yerinden etmeye ve infazlara başlaması, dışarıdan binlerce aşiret savaşçısının Bedevi Araplara desteğe gelmesiyle çatışmalar tırmandı.

Suriye yönetimi 19 Temmuz tarihinde güvenlik güçlerini Süveyda'ya yeniden konuşlandırmaya başladı ve Bedevi ile aşiret savaşçılarının kentten çıkarılmasını sağladı.

23 Ağustosta, Dürzi toplumunun ruhani lideri Hecri öncülüğünde 35 yerel silahlı grubun imzasıyla kurulan Ulusal Muhafızlar, Arap Dağı bölgesindeki Dürzi toplumunu temsil edecek resmi askeri çatı yapı olarak ilan edildi.

Komitenin itirazı, başkent Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack tarafından duyurulan ortak yol haritasına yönelik tepkinin en somut göstergesi olarak kayda geçti.

