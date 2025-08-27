DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,56 0,64%
ALTIN
4.464,07 0,2%
BITCOIN
4.535.726,52 0,73%

DUS ve STS Diş Hekimliği Başvuruları Başladı — Son Tarih 3 Eylül

ÖSYM, 12 Ekim'de yapılacak 2025-DUS 2. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem başvurularının başladığını ve 3 Eylül'e kadar süreceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:34
DUS ve STS Diş Hekimliği Başvuruları Başladı — Son Tarih 3 Eylül

DUS ve STS Diş Hekimliği Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 12 Ekim'de yapılacak 2025-DUS 2. Dönem ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavları için başvuruların başladığını ilan etti.

Başvuru Süreci ve Son Tarih

ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 3 Eylül'e kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

Sınav Kılavuzları ve Ayrıntılar

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler, 2025-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan erişilebilecek. Adayların kılavuzları dikkatle incelemesi ve başvuru koşullarını takip etmesi önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
2
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
3
Teknogirişimler Hızlanacak: 'Dijital Şirket' ve 'Mega Fon' Yıl Sonuna Kadar Geliyor
4
İsrail Ablukası Altındaki Gazze'de Açlık: Ölü Sayısı 313'e Yükseldi
5
Nevşehir Avanos'ta Kaçak Otel ve Restoran Yıkıldı
6
TEKNOFEST Mavi Vatan Yarın Başlıyor: İstanbul Tersanesi'nde Deniz Teknolojileri Sergisi
7
İzmir Körfezi'nde Kirlilik Kısır Döngüsü: Balık Ölümleri ve Temizlik Çağrısı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025