DUS ve STS Diş Hekimliği Başvuruları Başladı — Son Tarih 3 Eylül

DUS ve STS Diş Hekimliği Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 12 Ekim'de yapılacak 2025-DUS 2. Dönem ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavları için başvuruların başladığını ilan etti.

Başvuru Süreci ve Son Tarih

ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular, 3 Eylül'e kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

Sınav Kılavuzları ve Ayrıntılar

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler, 2025-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Başvuru Kılavuzu'ndan erişilebilecek. Adayların kılavuzları dikkatle incelemesi ve başvuru koşullarını takip etmesi önem taşıyor.