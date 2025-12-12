DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,11 0,09%
ALTIN
5.924,3 -1,23%
BITCOIN
3.946.298,88 -0,98%

Düşünen Şehir Dergisi 23. Sayısı Dijitalde: 'Şehir ve Metafizik'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayını Düşünen Şehir 23. sayısıyla dijitalde yayımlandı; dosya konusu 'Şehir ve Metafizik'.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:49
Düşünen Şehir Dergisi 23. Sayısı Dijitalde: 'Şehir ve Metafizik'

Düşünen Şehir Dergisi 23. Sayısı Dijital Ortamda Okurlarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından 6 ayda bir yayımlanan ve şehrin kültür-siyaset ekseninde önemli bir boşluğu dolduran Düşünen Şehir Dergisi, 23. sayısıyla dijital platformda erişime açıldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapı ve imar çalışmalarının yanı sıra kent dokusunun sosyal ve kültürel inşasına da odaklanan çalışmalarını dergi sayfalarında aktarıyor. Her sayıda felsefe, sosyoloji, mimari ve edebiyatı bir araya getiren geniş bir fikir yelpazesi sunuluyor.

23. Sayının Teması: 'Şehir ve Metafizik'

Yeni sayıda dosya konusu olarak 'Şehir ve Metafizik' ele alınıyor. Yayındaki makaleler, söyleşiler ve akademik değerlendirmeler şehir kavramının yalnızca fiziksel unsurlardan ibaret olmadığını; kolektif hafıza, inanç, kimlik ve ruhun da şehrin parçaları olduğunu öne çıkarıyor.

Dergi, metafizik ile gündelik yaşamın kesiştiği noktalarda modern kentleşmenin felsefi sınavını sorguluyor ve geçmişten miras alınan değerleri geleceğe taşımanın yollarını araştırıyor. Mimarlığın sembolik dili, mekânın ontolojik derinliği ve modern dünyanın hızla tükettiği anlam evreni üzerine düşünmeye davet ediyor.

Düşünen Şehir, titiz tasarımı ve nitelikli yazar kadrosuyla şehir üzerine düşünenleri, yaşayanları, yönetenleri ve geleceği inşa edenleri aynı masada buluşturan özel bir kaynak niteliği taşıyor.

Derginin dijital sayısına şu adresten ulaşılabilir: https://www.kayseri.bel.tr/e-dergiler-dusunen-sehir

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 6 AYDA BİR OKURLARI İLE BULUŞAN KAPSAMLI VE SEVİLEN SÜRELİ...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 6 AYDA BİR OKURLARI İLE BULUŞAN KAPSAMLI VE SEVİLEN SÜRELİ YAYINI DÜŞÜNEN ŞEHİR DERGİSİ, YENİ SAYISI İLE DİJİTAL ORTAMDA VATANDAŞLARIN KARŞISINA ÇIKTI.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 6 AYDA BİR OKURLARI İLE BULUŞAN KAPSAMLI VE SEVİLEN SÜRELİ...

İLGİLİ HABERLER

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı
2
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
3
Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji Etkinliği: Yaşam Evleriyle Yaşlı Dostu Kent
4
Fatih’te 52 Yıllık Binada Zemin Çökmesi İddiası: Salon Ortasında Çukur
5
Kış Lastiği Uyarısı: 15 Kasım Zorunluluğu ve Kontrol Tavsiyeleri
6
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya: Gazze İşgali Yerine Anlaşma İstedi
7
Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan: 'Onlar konuşur, biz hizmet ederiz'

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?