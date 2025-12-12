Düşünen Şehir Dergisi 23. Sayısı Dijitalde: 'Şehir ve Metafizik'

Düşünen Şehir Dergisi 23. Sayısı Dijital Ortamda Okurlarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından 6 ayda bir yayımlanan ve şehrin kültür-siyaset ekseninde önemli bir boşluğu dolduran Düşünen Şehir Dergisi, 23. sayısıyla dijital platformda erişime açıldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, şehrin altyapı ve imar çalışmalarının yanı sıra kent dokusunun sosyal ve kültürel inşasına da odaklanan çalışmalarını dergi sayfalarında aktarıyor. Her sayıda felsefe, sosyoloji, mimari ve edebiyatı bir araya getiren geniş bir fikir yelpazesi sunuluyor.

23. Sayının Teması: 'Şehir ve Metafizik'

Yeni sayıda dosya konusu olarak 'Şehir ve Metafizik' ele alınıyor. Yayındaki makaleler, söyleşiler ve akademik değerlendirmeler şehir kavramının yalnızca fiziksel unsurlardan ibaret olmadığını; kolektif hafıza, inanç, kimlik ve ruhun da şehrin parçaları olduğunu öne çıkarıyor.

Dergi, metafizik ile gündelik yaşamın kesiştiği noktalarda modern kentleşmenin felsefi sınavını sorguluyor ve geçmişten miras alınan değerleri geleceğe taşımanın yollarını araştırıyor. Mimarlığın sembolik dili, mekânın ontolojik derinliği ve modern dünyanın hızla tükettiği anlam evreni üzerine düşünmeye davet ediyor.

Düşünen Şehir, titiz tasarımı ve nitelikli yazar kadrosuyla şehir üzerine düşünenleri, yaşayanları, yönetenleri ve geleceği inşa edenleri aynı masada buluşturan özel bir kaynak niteliği taşıyor.

Derginin dijital sayısına şu adresten ulaşılabilir: https://www.kayseri.bel.tr/e-dergiler-dusunen-sehir

