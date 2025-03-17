Duterte'nin Tutuklanmasına Soruşturma Talebi: Senatörden Kritik Açıklama

Filipinler Senatörü Imee Marcos, eski Devlet Başkanı Duterte'nin tutuklanması için soruşturma açılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 13:16
Duterte'nin Tutuklanmasına Soruşturma Talebi: Senatörden Kritik Açıklama

Filipinler'de Duterte'nin Tutuklanması Üzerine Tartışmalar Sürüyor

Filipinler'de Senatör Imee Marcos, eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin tutuklanmasının usule uygun olup olmadığını sorgulamak üzere soruşturma açılmasını talep etti. Manila Times gazetesinin haberine göre, Marcos, Duterte'nin tutuklanmasının "ulusu derinden böldüğünü" belirtti.

Duterte'nin Tutuklanma Sürecine Dikkat Çekildi

Marcos, Duterte'nin tutuklanmasının ardından adalet sürecinin nasıl takip edildiğinin incelenmesi gerektiğini ifade etti. Senatör, ülkenin yargı yetkisinin korunması ve kolluk kuvvetlerinin uluslararası mahkemelerle ilişkilerinin netleştirilmesi adına bu kritik konuların ele alınması gerektiğini savundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Soruşturması

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Duterte'nin görevde bulunduğu 2016 ile 2022 yılları arasında yürütülen uyuşturucuyla savaş operasyonları sonucunda insanlığa karşı işlenmiş olabileceği iddiaları üzerine Eylül 2021'de soruşturma başlatmıştı.

Duterte'nin Gözaltına Alınması

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Duterte, 11 Mart tarihinde başkent Manila'da, Hong Kong seyahatinden dönerken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. UCM, 12 Mart'ta Duterte'nin insanlığa karşı suçlamalarla yargılanmak üzere mahkeme gözetimine teslim edildiğini duyurmuştu.

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