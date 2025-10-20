Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi 3. Çalıştayı Üsküdar'da gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi 3. Çalıştayı, Üsküdar'daki Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde yapıldı. Çalıştaya Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, MEB uzmanları ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Çalıştayda öne çıkan mesajlar

Programda sunum yapan Mehmet Dinç, günümüzün önemli tehditlerinden birinin dijital bağımlılık olduğunu vurguladı ve bu riskin en çok çocuk ve gençleri etkilediğini söyledi. Dinç, çocukların erken yaşlardan itibaren sağlıklı bir dijital kültürle yetişmesinin kritik olduğunu belirtti ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte anaokulundan üniversiteye kadar kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Dinç ayrıca, toplumda bireyselleşme ve mahalle kültürünün zayıflamasıyla okulların çocuklara değerleri kazandırmada merkezi bir rol üstlendiğini ifade etti. Dinç, "Okul şu anda alternatifsiz bir öneme sahip" sözleriyle okulların bu konudaki sorumluluğuna dikkat çekti.

Bakan Yardımcısı Yelkenci: Proje eşik programlardan biri

Ömer Faruk Yelkenci, çalıştayın "Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi"nin eşik programlarından biri olduğunu belirterek projenin bazı aşamalarının tamamlandığını aktardı. Yelkenci, projenin modüllerinin yazılacağını ve bir dijital platform kurulacağını, çalışmaların Türkiye sathına yayılacağını söyledi.

Yelkenci, dijital dünyada çocukların kendilerini koruyabilmelerinin önemini vurguladı ve eğitmenlerin bu alanda çocuklara kazandırılacak koruyucu beceriler konusunda görev almasının altını çizdi. Yelkenci, sözleri arasında şu ifadeye yer verdi: "Çocuklar koruyucu beceriler geliştirirlerse karşılaştıkları her sorunu halledebilirler. Bugün..."

Yelkenci ayrıca dijital dünyadaki sorunların temelinde dijital dünyanın etik tasarımı bulunduğunu belirtti ve bu alandaki önlemlerin önemine dikkat çekti.

Projenin kapsamı ve hedefleri

Duygu-Değer Temelli Dijital Esenlik Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde tanımlanan Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi'ni temel alıyor. Projenin amacı, öğrencilerin dijital platformlarda kendilerini ifade ederken dijital güvenliklerini gözetmelerini sağlayarak sağlıklı bir kimlik gelişimini desteklemek olarak açıklandı.

Proje kapsamında dijital etik, dijital mahremiyet, dijital muaşeret, zaman yönetimi, bilgi aşırılığı ve siber güvenlik gibi konularda öğrencilere destek verilmesi hedefleniyor. Ayrıca proje, nezaket, adalet, sorumluluk, saygı, diğerkamlık, empati ve mahremiyet gibi değerlere odaklanarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim vizyonunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Çalıştay, proje modüllerinin geliştirilmesi, öğretmen görüşlerinin alınması ve akademisyenlerle istişare edilmesi hedefiyle düzenlendi; Bakan Yusuf Tekin'in işaretleri doğrultusunda tüm Türkiye için bir istişare alanı oluşturulacağı belirtildi.

