Düzce Beyköy'de Gençlik Merkezi ve Futbol Sahası İncelemesi

Zekeriya Arslantürk, Beyköy'de yapımı süren Gençlik Merkezi ve Beyköy Futbol Sahası'nı inceledi; proje gençlere ders, atölye, müzik ve spor alanları sunacak.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:40
Gençlik yatırımları hız kesmeden devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, Düzce’nin Beyköy beldesinde yapımı devam eden Beyköy Gençlik Merkezi ve Beyköy Futbol Sahasında incelemelerde bulundu.

İncelemede, projenin inşaat sürecinin devam ettiği ve tesisin gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerini destekleyecek şekilde planlandığı vurgulandı.

Proje kapsamında gençlerin ders çalışma, atölye, müzik, spor ve etkinlik alanlarından faydalanabileceği modern bir tesis kazandırılması hedefleniyor.

Beyköy Futbol Sahasında da saha ile ilgili teknik detaylar hakkında bilgi alındı.

Geziye Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak da katıldı.

