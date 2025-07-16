Düzce'de 15 Temmuz Şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'a Kavşak İsimlendirmesi

Düzce, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ı unutmadı. Düzce Belediyesi, şehidin ismini Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı üzerindeki kavşağa vererek önemli bir anma gerçekleştirdi.

Meclis kararı ile Aziziye Mahallesi girişi ile D-100 kara yolunun kesiştiği noktada düzenlenen isimlendirme töreninde, 15 Temmuz'un 9. yılında kavşağa yeni isim tablosu dikildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin isimlerinin asla unutulmaması gerektiğini" belirtti. Özlü, "15 Temmuz şehidimiz Ufuk Baysan'ın adını bu kavşağa vererek, onun aziz hatırasını şehrimizin kalbinde yaşatmak istedik. Şehitlerimizi unutmuyor, unutturmuyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ismi Düzce'de kavşağa verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ismi Düzce'de kavşağa verildi.