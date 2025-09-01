Düzce'de Ambulans Şoförü Kenan Alemdar, Terliği Kesilen Çocuğa Ayakkabısını Verdi

Olayın Detayları

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı 3 No'lu 112 Acil Servis istasyonunda görevli ambulans şoförü Kenan Alemdar (37), Küçük Sanayi Sitesi'nden gelen "ayakta travma" ihbarına ekip arkadaşıyla birlikte müdahale etti.

Bölgeye ulaşan sağlık ekibi, bir çocuğun ayağına terliğinden girerek batan bir kürdan olduğunu tespit etti. Çocuğa tıbbi müdahalede bulunabilmek için terliği kesmek zorunda kalan ekip, tedaviyi başarıyla tamamladı.

Terliksiz kalan çocuğu gören Alemdar, kendi ayakkabısını çocuğa vererek anlamlı bir davranış sergiledi. Alemdar, istasyona dönüşte ambulans içinde bulunan galoşları giyerek görevine devam etti.

Alemdar yaşananları şöyle anlattı: "Ayakta travma çağrısı üzerine olay yerine gittik. Çocuğun ayağına kürdan batmıştı. Onu ambulansa aldık, terliğini kesmek zorunda kaldık ve müdahaleyi yaptık. Terliksiz kaldığını görünce hiç düşünmeden ayakkabımı verdim. Ayağına oldu. Ben de galoş giyip görevime devam ettim."

Düzce'de ambulans şoförü Kenan Alemdar, tedavi sırasında terlikleri kesildiği için yalın ayak kalan çocuğa kendi ayakkabılarını verdi.