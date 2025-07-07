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Düzce'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'deki kaza sonucu ambulansla otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 14:04
Düzce'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'de Trafik Kazası: Ambulans ile Otomobil Çarpıştı

Düzce, 11 Ekim 2023 - Düzce'de bir ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Olay, D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Sancaklar mevkisindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. H.G. yönetimindeki 81 FJ 123 plakalı otomobil, Y.Y. idaresindeki 81 FN 940 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Yaralanan sürücüler, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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