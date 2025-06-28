Düzce'de Ekiplerin Müdahalesiyle Yangın Kontrol Altına Alındı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde meydana gelen örtü yangını, hem ekiplerin hem de yerel vatandaşların özverili çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangın, Karakaş köyü kırsalında anız temizliği sırasında söndürülmeyen ateşin kontrolden çıkmasıyla başladı.

Kısa süre içinde yangını fark eden köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü, Yığılca Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarında iş makineleri ve arazözlerin yanı sıra bölge halkı da önemli bir rol üstlendi. Köylüler, "pat pat" diye tabir edilen tarım araçlarıyla yangın bölgesine hızlıca su takviyesi yaparak yangının yayılmasını önlemeye çalıştılar.

Yaklaşık 5 saat süren yoğun bir müdahalenin ardından, yangın kontrol altına alındı; fakat yangın sonucunda yaklaşık 5 hektar büyüklüğünde bir alan zarar gördü. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.