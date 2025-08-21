Düzce'de fotokapanla tespit edilen kenevir zanlısı gözaltında

Gümüşova'da jandarma operasyonu

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, arazilerinde kenevir yetiştirdiği fotokapanla tespit edilen zanlı A.Ö. (66) gözaltına alındı. Olayla ilgili açıklama Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyayla köyünde yaşayan A.Ö.'nün sahibi olduğu arazilerde kenevir ektiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karar doğrultusunda, ekim yapılan bölgelere fotokapan yerleştirildi.

Fotokapan görüntülerinde, A.Ö.'nün ektiği kenevir bitkilerine bakım ve sulama yaptığı anlar tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin evi ve arazilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 231 kök kenevir, 502 gram sentetik uyuşturucu, 210 gram kubar esrar, iklimlendirme sistemi, hassas terazi, yaklaşık 100 metre sulama hortumu, 2 av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında A.Ö. gözaltına alındı; adli süreç devam ediyor.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde arazilerinde kenevir yetiştirdiği fotokapanla tespit edilen zanlı gözaltına alındı. Aramalarda, 231 kök kenevir, 502 gram sentetik uyuşturucu, 210 gram kubar esrar, iklimlendirme sistemi, hassas terazi, yaklaşık 100 metre sulama hortumu, 2 av tüfeği ve 31 fişek ele geçirildi.