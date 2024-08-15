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Düzce'de Hadrian Dönemine Ait Eşsiz Büst Bulundu

Düzce'deki kazılarda İmparator Hadrian dönemine ait M. Iulius Proklos'a ait büst keşfedildi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 11:22
Düzce'de Hadrian Dönemine Ait Eşsiz Büst Bulundu

Düzce'deki Heyecan Verici Keşif

Düzce'de yapılan kazılar sonucu, İmparator Hadrian dönemine ait olduğu düşünülen bir büst gün yüzüne çıkarıldı.

Büstenin Özelliği

Bulunan büstün, M. Iulius Proklos'a ait olduğu tahmin ediliyor ve bu buluntu, antik döneme dair önemli bilgiler sunabilme potansiyeline sahip.

Bakan Ersoy'dan Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazının yapıldığı Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde gerçekleştirilen çalışmalara dair bilgileri sosyal medyada paylaştı. Ersoy, "Arkeologlarımızın ve kazı ekibimizin titiz çalışmaları sayesinde bu değerli eseri kültürel mirasımıza kazandırdık. Emek veren tüm ekibimize gönülden teşekkür ediyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Büstsüz Antik Kente Dikkat

Prusias ad Hypium Antik Kenti, tarihi ve kültürel önemi ile dikkat çekerken, kazı çalışmaları sayesinde daha birçok değerli eserin gün yüzüne çıkarılması bekleniyor.

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