Düzce'de hafif ticari araç dereye devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı

Kaza Şimşirlik mevkisinde meydana geldi

Düzce'de bir hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu 2'si çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şimşirlik mevkisi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu E.Y. (45) idaresindeki 34 YA 0873 plakalı hafif ticari aracın Uğursuyu Deresi'ne yuvarlanmasıyla gerçekleşti.

Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve kurtarma çalışmaları yapıldı.

Kazada sürücü ile araçtaki R.K.Y. (14), E.C.Y. (8), E.Y. (29) ve E.Y. (48) yaralandı.

Ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

