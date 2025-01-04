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Düzce'de Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada kargo kamyonu tıra çarpıp bariyere vurdu; sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 13:38
Düzce'de Kamyon Kazası: Sürücü Yaralandı

Düzce'de Kamyon Kazasında Sürücü Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde yaşanan kazada, bir kargo kamyonunun önce tıra ardından bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza Detayları

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.S tarafından kullanılan 34 DIN 859 plakalı kargo kamyonu, Bolu Dağı viyadükleri kesiminde kontrolden çıkarak K.E. idaresindeki 78 DA 020 plakalı tıra çarptı. Savrulan kamyon, bariyere çarparak durabildi.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kaza ihbarının ardından, bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sıkışan sürücü M.S, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Yaralanan sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde kargo kamyonunun önce tıra ardından bariyere çarpması sonucu...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde kargo kamyonunun önce tıra ardından bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde kargo kamyonunun önce tıra ardından bariyere çarpması sonucu...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde kargo kamyonunun önce tıra ardından bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

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