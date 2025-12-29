DOLAR
Düzce'de Kartopu Uyarısı: Eğlence Sakatlanmayla Bitmesin

Düzce’de kar keyfi sırasında hazırlıksız kartopu oyunları sakatlanmalara yol açabiliyor; uzmanlar ısınma, uygun kıyafet ve acil müdahale uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:53
Düzce’de etkili olan kar, sokakları şenlendirdi ancak uzmanlar, kartopu keyfinin hastane koridorunda bitmemesi için uyarıda bulundu. Özellikle hazırlıksız yapılan kartopu savaşlarının ciddi kas ve eklem yaralanmalarına davetiye çıkardığına dikkat çekildi.

Uzmanlardan korunma önerileri

Hazırlıksız kartopu savaşları kas ve eklem yaralanmalarına yol açabiliyor.

Şehrin beyaza bürünmesini fırsat bilen vatandaşlar sokaklarda kartopu savaşı yaparken, bilinçsiz hareketlerin sakatlanmalara neden olduğu gözlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Merkezi Müdür Yardımcısı Fizyoterapist Reşat Hamurcu, soğuk havada kasların daha savunmasız hale geldiğini vurguladı.

"Kalın ve pamuklu giyinilmesini tercih ediyoruz ve bilek destekli ayakkabılar kullanıyoruz. Kaygan zeminlerde kara uygun bot veya ayakkabı kullanımı önemli"

"Kartopu savaşlarında ısınmadan yapılan aktiviteler de omuz yaralanmaları, kas yaralanmaları olarak karşımıza çıkıyor. Bunlara kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Kışın aşırı yüklenmelerden kaçınıyoruz. Kaslarımıza yüklenmiyoruz. Soğuk havayla birlikte kaslarımızda da soğukluk oluyor. Isınmadan yapılan herhangi bir hareket yaralanmalara sebebiyet verebiliyor"

"Ağrı veya burkulma olduğu zaman daha büyük sakatlıkların önüne geçebilmek için acil servise gidilmesi gerekiyor. Düşmeye bağlı kırık çıkık yırtıl olduğu zaman ortopedi doktoruna gözükmeliyiz ama yaşlılığa bağlı romatizmal hastalıklara bağlı bir problem varsa fizik tedaviye gidilmesi gerekiyor."

