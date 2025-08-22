DOLAR
Düzce'de Kazara Ateşlenen Silah: 23 Yaşındaki Eren Tunçel Yaşamını Yitirdi

Düzce Cumayeri'nde Hamascık köyünde silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Eren Tunçel, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 02:10
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 02:10
Düzce'de Kazara Ateşlenen Silah: 23 Yaşındaki Eren Tunçel Yaşamını Yitirdi

Düzce'de kazara ateşlenen silahta can kaybı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Eren Tunçel silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, Hamascık köyünde bahçede tutukluk yapan silahındaki sorunu gidermeye çalışan Eren Tunçel (23) silahın kazara ateş alması sonucu vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tunçel, ambulansla Gümüşova Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli süreç

Ölen gencin, ilçeye bağlı Dokuzdeğirmen köyü muhtarı Hüseyin Tunçel'in oğlu olduğu öğrenildi. Cenaze, otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

