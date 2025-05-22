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Düzce'de Kıraathanede Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Düzce'de bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 05:42
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 05:42
Düzce'de Kıraathanede Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Düzce'de Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta bir kıraathanede yaşanan silahlı kavga, akşam saatlerinde bölgedeki sakinleri sarsan bir olay haline geldi. S.Ü. ve S.A. arasında başlayan tartışma, öncelikle sözlü polemikle başlayarak sokakta arbedeye dönüştü.

Kavganın ortasında, S.Ü. üzerinde bulundurduğu silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarken, çıkan mermilerin S.A.'ya isabet etmesi sonucu yaralanmasına yol açtı. Yakınındaki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve hızlı bir şekilde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kavga sırasında S.Ü.'nün kaçmasıyla birlikte, çevredeki işyerlerine de mermilerin isabet etmesi sonucu camlar kırıldı. Olay yerini inceleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi daha sonra yakalayarak gözaltına aldı. Bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzce'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Düzce'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Düzce'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Düzce'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

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