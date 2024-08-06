Düzce'de Köpeğe Çarpmamak İçin Yapılan Manevra Kazaya Yol Açtı

Düzce'de Bir Kaza Daha!

Düzce'de yer alan D-100 kara yolunda gerçekleşen talihsiz olayda, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, refüje çıkarak ağaçlara çarptı.

Kaza Anı ve Yaralılar

Sürücü Ercan K. yönetimindeki 81 KB 575 plakalı araç, İhsaniye mevkisinde, yola aniden çıkan bir sokak köpeği nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Olayda, araçta bulunan 2'si çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı: Anne Sevil K. ile çocukları 5 yaşındaki Duru Lina K. ve 3 yaşındaki Mehmet Ara K.

Ambulans ve Hastane Süreci

Olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Sürücünün Açıklamaları

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ercan K., gazetecilere verdiği beyanatta, "Karşı şeritten köpek birden benim şeridime atladı. Önüme gelen köpeğe çarpmamak için frene bastım. Orta refüje çıktım. Arabada 4 kişiydik, çocuklarda yaralandı. Allah'a şükür iyiler ama canımızdan olabilirdik," ifadelerini kullandı.

Düzce'de yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak refüje çıkan otomobildeki 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Düzce'de yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak refüje çıkan otomobildeki 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Düzce'de yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak refüje çıkan otomobildeki 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Düzce'de yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak refüje çıkan otomobildeki 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Düzce'de yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak refüje çıkan otomobildeki 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Düzce'de yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparak refüje çıkan otomobildeki 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.