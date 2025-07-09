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Düzce'de Korkunç Olay: Karısı Tarafından Bıçaklanan Adam Hayatını Kaybetti

Düzce'de eşi tarafından bıçaklanan Yusuf Y. hayatını kaybetti, karısı B.Y. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 10:53
Düzce'de Korkunç Olay: Karısı Tarafından Bıçaklanan Adam Hayatını Kaybetti

Düzce'de meydana gelen üzücü bir olayda, karısı tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Karaca Mahallesi Fazıl Yalçın Sokak'ta gece saatlerinde gerçekleşti.

B.Y. ile kocası Yusuf Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, B.Y. kocasını bıçakla yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla, sağlık ve polis ekipleri bölgeye intikal etti.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde, Yusuf Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, olay yeri incelemesi tamamlandıktan sonra Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayın ardından B.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzce'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de karısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

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