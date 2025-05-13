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Düzce'de Korkutan Yangın: Ev, Ahır ve Kümes Alev Alev Yandı

Düzce'nin Kızılcık köyünde çıkan yangında, bir ev, ahır ve kümes kullanılamaz hale geldi; hayvanlar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 20:31
Düzce'de Korkutan Yangın: Ev, Ahır ve Kümes Alev Alev Yandı

Düzce'de Yangın Felaketi!

Düzce'nin merkezine bağlı Kızılcık köyü'nde meydana gelen yangın, korkutucu bir tablo ortaya çıkardı. İddiaya göre, Mustafa Uğurlu'ya ait tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, hızla evin yanında bulunan ahır, kümes ve depo alanlarına sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri anında müdahale etti. Ancak yangın, çok geçmeden tüm yapıları kullanılamaz hale getirdi.

Yangının söndürülmesi ile birlikte, kümes içerisindeki tavuklardan bazıları ne yazık ki telef oldu. Bu üzücü olay, köy sakinleri arasında büyük bir üzülmeye yol açtı. Yerel halk, yangının çıkış nedenine ilişkin endişe içinde araştırmaların yapılmasını bekliyor.

Düzce'de yangında ev, ahır ve kümes kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de yangında ev, ahır ve kümes kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de yangında ev, ahır ve kümes kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de yangında ev, ahır ve kümes kullanılamaz hale geldi.

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