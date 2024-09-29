Düzce'de Motosiklet Tutkunları Korugöl'de Güvenli Sürüş İçin Bir Araya Geldi

Düzce'de Motosikletli Farkındalık Turu

Düzce'de, güvenli motosiklet sürüşüne vurgu yapmak amacıyla bir araya gelen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan öncülüğünde Korugöl Tabiat Parkı çevresinde konvoy oluşturdular.

Birlikte Sürülen 20 Kilometre

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıyla Valilik önünde buluşan 100'den fazla motosikletli, yaklaşık 20 kilometrelik yolculuğun ardından Korugöl'e ulaştı. Burada, parkın sosyal tesislerinde bir süre dinlendiler.

Vali Aslan'dan Güvenli Sürüş Mesajı

Etkinliğin ardından konuşan Vali Selçuk Aslan, Düzce'de motosiklet kullanımının arttığına dikkat çekerek, bu tür organizasyonların farkındalık yaratma açısından önemli olduğunu belirtti. Aslan, şu şekilde ifade etti:

"Korugöl'ün yolu, Düzce Belediyesi ve İl Özel İdaresi'nin ortak projeleri ile yenilendi. Motosikletlerin bu güzergahı kullanması, ehliyet kontrollerinin ve güvenli ekipman kullanımının önemini vurgulamak istedik. Motosiklet sürüşü uygun kurallarla güvenli bir spor haline gelmektedir. Ancak, kazalar bazen geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımızdan ricamız, güvenli sürüşe özen göstermeleri."

Kızıl Şahin Doğaya Salındı

Vali Aslan, etkinliğin son kısmında, rehabilitasyon sürecini tamamlayan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde tedavi edilen bir kızıl şahini doğaya saldı. Böylece hem güvenli sürüş konusunda farkındalık oluşturdu hem de doğanın korunması mesajı verdi.

Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile konvoy oluşturup Korugöl Tabiat Parkı'nı turladı. Valilik önünde bir araya gelen 100'ü aşkın motosikletli, kendilerine sosyal medyadan çağrı yapan Vali Aslan ile konvoy oluşturdu.

Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile konvoy oluşturup Korugöl Tabiat Parkı'nı turladı. Valilik önünde bir araya gelen 100'ü aşkın motosikletli, kendilerine sosyal medyadan çağrı yapan Vali Aslan ile konvoy oluşturdu.

Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile konvoy oluşturup Korugöl Tabiat Parkı'nı turladı. Valilik önünde bir araya gelen 100'ü aşkın motosikletli, kendilerine sosyal medyadan çağrı yapan Vali Aslan ile konvoy oluşturdu.

Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile konvoy oluşturup Korugöl Tabiat Parkı'nı turladı. Valilik önünde bir araya gelen 100'ü aşkın motosikletli, kendilerine sosyal medyadan çağrı yapan Vali Aslan ile konvoy oluşturdu.

Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile konvoy oluşturup Korugöl Tabiat Parkı'nı turladı. Valilik önünde bir araya gelen 100'ü aşkın motosikletli, kendilerine sosyal medyadan çağrı yapan Vali Aslan ile konvoy oluşturdu.

Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile konvoy oluşturup Korugöl Tabiat Parkı'nı turladı. Valilik önünde bir araya gelen 100'ü aşkın motosikletli, kendilerine sosyal medyadan çağrı yapan Vali Aslan ile konvoy oluşturdu.

Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile konvoy oluşturup Korugöl Tabiat Parkı'nı turladı. Valilik önünde bir araya gelen 100'ü aşkın motosikletli, kendilerine sosyal medyadan çağrı yapan Vali Aslan ile konvoy oluşturdu.

Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile konvoy oluşturup Korugöl Tabiat Parkı'nı turladı. Valilik önünde bir araya gelen 100'ü aşkın motosikletli, kendilerine sosyal medyadan çağrı yapan Vali Aslan ile konvoy oluşturdu.

Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile konvoy oluşturup Korugöl Tabiat Parkı'nı turladı. Valilik önünde bir araya gelen 100'ü aşkın motosikletli, kendilerine sosyal medyadan çağrı yapan Vali Aslan ile konvoy oluşturdu.

Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile konvoy oluşturup Korugöl Tabiat Parkı'nı turladı. Valilik önünde bir araya gelen 100'ü aşkın motosikletli, kendilerine sosyal medyadan çağrı yapan Vali Aslan ile konvoy oluşturdu.

Düzce'de güvenli sürüşe dikkati çekmek isteyen motosiklet tutkunları, Vali Selçuk Aslan ile konvoy oluşturup Korugöl Tabiat Parkı'nı turladı. Valilik önünde bir araya gelen 100'ü aşkın motosikletli, kendilerine sosyal medyadan çağrı yapan Vali Aslan ile konvoy oluşturdu.