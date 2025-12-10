Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı

DÜZCE (İHA)

Düzce'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kişi tutuklandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve bir kullanıcı hakkında işlem yapıldı.

Koçyazı Mahallesi'nde, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 60 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan 20 yaşındaki E.K. isimli şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yaptığını kabul etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

