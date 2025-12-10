DOLAR
42,6 -0,05%
EURO
49,62 -0,12%
ALTIN
5.751,06 0,23%
BITCOIN
3.920.937,79 1,08%

Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı

Düzce'de düzenlenen operasyonda 60 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi; 20 yaşındaki E.K. uyuşturucu ticareti itiraf edip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:30
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı

Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı

DÜZCE (İHA)

Düzce'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir kişi tutuklandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve bir kullanıcı hakkında işlem yapıldı.

Koçyazı Mahallesi'nde, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 60 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan 20 yaşındaki E.K. isimli şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yaptığını kabul etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında ise "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

DÜZCE’DE NARKOTİK POLİSLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA BİR MİKTAR UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLİRKEN...

DÜZCE’DE NARKOTİK POLİSLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA BİR MİKTAR UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLİRKEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI, UYUŞTURUCU KULLANAN 1 KİŞİ HAKKINDA DA İŞLEM YAPILDI.

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri
3
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
4
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
5
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
6
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı
7
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi