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Düzce'de Otomotiv Fabrikasında Yangın: Hasar Var

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki otomotiv fabrikasında çıkan yangında havalandırma ünitesinde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 01:19
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 01:19
Düzce'de Otomotiv Fabrikasında Yangın: Hasar Var

Düzce'de Yangın Paniği

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir otomotiv ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Beyköy Beldesi'ndeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikada, havalandırma ünitesi bölümünde motor arızası nedeniyle yangın meydana geldi.

İlk Müdahale ve Yaralanan Yok

Fabrikada çalışanlar, çıkan dumanları fark ederek hemen durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı.

Yangın sonucunda fabrikanın havalandırma bölümünde hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmaması sevindirici bir gelişme oldu.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Düzce Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

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