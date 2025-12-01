Düzce’de Özel Halk Otobüsü Motorunda Yangın: 81 HO 1028 Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de seyir halindeyken motor bölümünde alevler yükselen özel halk otobüsü, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Olayın Detayları

Olay yeri: Aziziye Mahallesi Yeni Pazaryeri mevkisi.

Araç ve sürücü: Sürücü B.D. idaresindeki 81 HO 1028 plakalı Düzce Belediyesi denetimli özel halk otobüsü.

Yolculuk sırasında motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu ve çevredeki vatandaşlar ile diğer sürücüler yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahale ve Sonrası

Müdahalenin yetersiz kalması üzerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Olası bir faciayı önleyen gelişmede, yangın esnasında otobüste yolcu bulunmaması önemli bir etken oldu. Ancak araç, müdahale sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

