Düzce'de Palmiye Ağacına Vandalizm Olayı

Düzce'de Vandalizm Olayı

Düzce'de, bir kişi kaldırımda yürürken cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe verdi. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Güvenlik kamerası görüntülerinde, ismi henüz belirlenemeyen bir kişinin Mehmet Akif Caddesi'nde yürüyüş yaparken, cebinden çakmak çıkararak palmiye ağacını ateşe verdiği görülüyor. Kısa sürede alevler ağaçla birlikte çevresine de sıçradı.

Düzce Belediyesi'nin Tepkisi

Düzce Belediyesi, olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Yazıklar olsun. Bu neyin öfkesi?" mesajını yayınladı. Paylaşımda, "İşletmenin önünde bulunan palmiye ağacını ateşe veren vandalları tarif edecek bir söz bulamadık" ifadelerine yer verildi.

Polisten Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından esnaf, alevlere müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Polis, yangını çıkaran kişinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için soruşturma başlattı.