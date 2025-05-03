Düzce'de Pikap ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, bir pikap ile otomobil çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralandı.

H.M. yönetimindeki 34 GPH 026 plakalı pikap, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 34 DCN 562 plakalı otomobil ile D-100 kara yolu Soğancı Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobilde bulunan Z.A. ve H.S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla Düzce'deki hastanelere sevk edildi.

Yetkililer, kazanın sebebiyle ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de, pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de, pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.