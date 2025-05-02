Düzce'de Sağlık Alanında Yeni Yatırımların Temeli Atıldı

Düzce'de Sağlık Yatırımlarına Yenilikçi Adım

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'de yapılacak 400 yataklı hastane ek binası ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi (ÇÖZGEM) için temel atma töreni düzenlendi.

Temel Atma Töreni ve Proje Detayları

Arapçiftliği Mahallesi'nde gerçekleştirilen tören, 50 milyon liraya inşa edilecek bu önemli sağlık tesislerinin tanıtımını da kapsıyordu. Törende konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentin artan nüfusuna dikkat çekerek, kamu hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Aslan, “Dinamik bir şehir olarak, eğitim, sağlık, ulaşım ve alt yapıyı bugünden planlamak gerekiyor. Yerel yönetimler ve merkezi yönetim ile bu kolektif emekle yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz.” dedi.

Önemli Açıklamalar ve Beklentiler

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, ruh ve beden sağlığının birbirine bağlı olduğunu ifade ederek, “Bu tesisin yaklaşık 50 milyon liraya mal olacağını biliyoruz. Temelini attık, inşallah 250 günde tamamlanacak ve bir yıl dolmadan açılışı yapılacak.” şeklinde konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de ruh sağlığının toplum için önemini vurgulayarak, “Ruh sağlığı konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Şehrimizin böyle bir sağlık tesisine ihtiyacı vardı.” dedi.

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ve İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz da tesisin hayırlı olmasını dileyerek, topluma fayda sağlayacağını belirttiler.

Hastane Ek Binası Tanıtımı

Tören sonrası, Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde sağlanan kaynakla (yaklaşık 8 milyar lira) inşa edilecek 400 yataklı hastane ek binasının tanıtımı yapıldı. Bu ek bina, modern poliklinikler ve üniteler ile hizmet sunacak. İl Sağlık Müdürü Yılmaz, projenin detaylarını 3 boyutlu grafiklerle sundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'de hayata geçirilecek 400 yataklı hastane ek binasının tanıtımı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi'nin (ÇÖZGEM) temel atma töreni gerçekleştirildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, temel atma töreninde konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'de hayata geçirilecek 400 yataklı hastane ek binasının tanıtımı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi'nin (ÇÖZGEM) temel atma töreni gerçekleştirildi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, temel atma töreninde konuştu.