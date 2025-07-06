Düzce'de Sıcak Hava Sahilleri Doldurdu

Düzce'de Sıcak Hava Sebebiyle Sahillerde Yoğunluk

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca, sıcak havaların etkisiyle yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerin ortasında yer alan bu tatil beldesi, 38 kilometrelik sahil şeridi ve bir mavi bayraklı plajı ile dikkat çekiyor.

Plajlar Dolu, Oteller Tam Kapasiteyle Çalışıyor

Hafta sonunu değerlendiren tatilciler, yeşil ve mavinin buluştuğu Çuhallı ve mavi bayraklı Ceneviz Kalesi Plajı’nda denize girerek serinlemenin tadını çıkardılar. Akçakoca'daki otel ve pansiyonlar %100 doluluk oranıyla misafirlerine hizmet verdi. Sahil bandındaki kafe ve çay bahçeleri de tatilcilerle dolup taştı.

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilenler, yeşil ve mavinin buluştuğu Çuhallı ve mavi bayraklı Ceneviz Kalesi Plajı'nda denize girerek serinledi.

Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilenler, yeşil ve mavinin buluştuğu Çuhallı ve mavi bayraklı Ceneviz Kalesi Plajı'nda denize girerek serinledi.