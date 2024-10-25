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Düzce'de Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis, ulaşımı zorlaştırdı. Sürücüler tedbirli olmalı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 10:08
Düzce'de Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Düzce’de Ulaşımda Sis Etkisi

Anadolu Otoyolu'nun Düzce bölgesindeki sis, ulaşımda aksamalara yol açtı. İstanbul ile Ankara arasında önemli bir bağlantı noktası olan otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri arasındaki alanda yoğun sis görüldü.

Sis Etkisi Altındaki Güzergahlar

Ayrıca, Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolunun bazı bölümlerinde de sisin etkisi hissedildi. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, sürücüler yollarında yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Polis Ekiplerinden Uyarılar

Polis ekipleri, sürücülerin karşılaştıkları zorlu hava koşulları dolayısıyla takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Bu tür önlemler, yol güvenliğinin artırılması adına büyük önem taşıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler, yolda yavaş ilerledi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin...

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler, yolda yavaş ilerledi.

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