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Düzce'de Sünnet Düğününde Traktör Konvoyu

Düzce'de bir çeltik çiftçisi aile, oğulları için düzenledikleri sünnet düğününde 18 traktörden oluşan konvoy oluşturdu.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 20:45
Düzce'de Sünnet Düğününde Traktör Konvoyu

Düzce'de Çiftçinin Özgün Sünnet Düğünü

Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde bir sünnet düğünü, farklı konseptiyle dikkatleri üzerine çekti. Orhan ve Büşra Aktepe çifti, 5 yaşındaki oğulları Mahir için düzenledikleri sünnet düğününde traktörü tercih etti. Toplamda 18 traktör ile oluşturulan konvoy, anadolu çiftçiliğinin ve geleneklerin güzel bir ifadesi oldu.

Traktörlerle Süslenen Düğün

Aktepe Sokak’taki evlerinin önünde, çeltik çiftçiliğinde kullandıkları traktörü tül ve balonlarla süsleyerek hazırlayan aile, diğer çiftçilerin de traktörleriyle konvoya katılımı ile etkileyici bir manzara oluşturdu. Traktörlerin konvoyu, düğünün yapılacağı kır bahçesine alkışlarla geldi.

Babadan Oğula Çiftçilik Mirası

Baba Orhan Aktepe, oğullarının traktör üzerinde büyüdüğünü ifade ederek, "Gençlerimizin çiftçiliğe özendirilmesi amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik." dedi. Aktepe, "Biz dededen beri çeltik tarlasında yaşıyoruz. Tarihi ve coğrafi işaretli Konuralp pirincini üretiyoruz. Oğlum da bu kültürü traktör ve tarlada öğreniyor." sözlerini ekledi. Traktör sayısının trafik güvenliğini riske atmaması için sınırlı tutulduğunu belirten Aktepe, geleneklerine bağlılıklarını vurguladı.

Havadan Görüntüleme ile Görsel Şölen

Traktörlerin oluşturduğu konvoy, dron ile havadan görüntülenerek bu eşsiz ve geleneksel sünnet düğünü anılarını ölümsüzleştirildi.

Düzce'deki sünnet düğününde araç olarak traktörü tercih eden çeltik çiftçisi aile 18 traktörle...

Düzce'deki sünnet düğününde araç olarak traktörü tercih eden çeltik çiftçisi aile 18 traktörle konvoy yaptı.

Düzce'deki sünnet düğününde araç olarak traktörü tercih eden çeltik çiftçisi aile 18 traktörle...

Düzce'deki sünnet düğününde araç olarak traktörü tercih eden çeltik çiftçisi aile 18 traktörle konvoy yaptı.

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