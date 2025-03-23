Düzce'de Tarım Aracına Sıkışan 16 Yaşındaki Genç Yaralandı

Düzce'de akıl almaz bir kaza yaşandı. Akınlar Mahallesi 2557 Sokak'ta, bahçesinde tarım aracı kullanan S.G. adlı 16 yaşındaki gencin bacakları, bir anlık dalgınlık sonucu tarım aracına sıkıştı.

Olayın hemen ardından durumu fark eden çevredekiler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, S.G.'yi tarım aracının altından kurtarmak için yoğun bir çaba sarf etti.

Yaralı genç, ekiplerin başarılı operasyonunun ardından ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Gençlerin tarım aracını kullanırken dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Düzce'de bacakları tarım aracına sıkışan 16 yaşındaki genç yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu tarım aracının altından kurtarılan S.G, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzce'de bacakları tarım aracına sıkışan 16 yaşındaki genç yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu tarım aracının altından kurtarılan S.G, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.