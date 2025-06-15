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Düzce'de Tır Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu

Düzce'de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 19:44
Düzce'de Tır Bariyerlere Çarptı, Sürücü Yaralanmadan Kurtuldu

Düzce'de Tır Kazası: Sürücü Sağ Salim

Düzce'de meydana gelen korkunç kazada, bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü İ.Ç., sürpriz bir şekilde yara almadan kurtuldu. Beyköy'den Düzce istikametine doğru sefer halinde olan 06 CRZ 207 plakalı tır, otoban bağlantı yolunun Düzce gişeleri mevkisinde, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü Kaynaşlı Bakım ve İşletme Şefliği kontrol noktasına çarptıktan sonra bahçeye girdi.

Tır Bahçe Duvarını Aştı

Tır, yaklaşık 30 metre ilerledikten sonra bahçe duvarını aşıp tekrar yola çıkarak durabildi. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma, polis ve kara yolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yol Güvenliği Sağlandı

Olayın ardından ekipler, kazanın yaşandığı bölgeyi dubalarla çevreleyerek yol güvenliğini sağladı. Ardından, temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Kazada hasar gören tır ise yoldan kaldırıldı.

Sürücünün kazayı yaralanmadan atlatması, herkesi sevindirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzce'de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Düzce'de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Düzce'de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Düzce'de bariyer ve beton bloklara çarpan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

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