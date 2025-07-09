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Düzce'de Türkçe Dil Eğitimini Tamlayan Öğrencilere Mezuniyet Töreni

Düzce Üniversitesi'nde 63 uluslararası öğrenci, Türkçe dil eğitimini başarıyla tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 18:24
Düzce'de Türkçe Dil Eğitimini Tamlayan Öğrencilere Mezuniyet Töreni

Düzce'de Mezuniyet Töreni Heyecanı

Düzce Üniversitesi'nde Türkçe dil eğitimini başarıyla tamamlayan 11 ülkeden 63 öğrenci için unutulmaz bir mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Ruanda, Sudan, Fas, Suriye, Gambiya, Suudi Arabistan, Filistin ve Çad gibi farklı ülkelerden gelen öğrenciler, Düzce Üniversitesi (DÜ) Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden (TÖMER) mezun oldular.

Kültürel Gösteriler ve Öğrenci Başarısı

DÜ İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, Ruanda, Kazakistan ve Kırgızistanlı öğrenciler, kendi kültürel miraslarını yansıtan müzik ve dans gösterileri ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkçenin öğrenilmesinin zorluklarına dikkat çekerek, “Sizler gösterdiğiniz emekle bunu başardınız. İnşallah dört yıl sonra tekrar mezuniyet töreninize katılmaktan mutluluk duyacağız.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ise, “Türkçe öğrendiniz, Türk kültürünü tanımaya başladınız. Burası artık sizin ikinci vatanınız. Türkiye’yi daha iyi tanıtacak şekilde ülkenize hizmet etmenizi umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Öğrencilerin Düzce Tercihi

Kırgızistan'dan gelen 19 yaşındaki Adel Askerova Elbekovna, Türkiye'ye 9 ay önce geldiğini belirterek, “Hiç Türkçe bilmiyordum ama öğretmenlerim ve çevremdeki Türk topluluğu sayesinde pratik yapma fırsatım oldu.” ifadesini kullandı. Kazakistan'dan 18 yaşındaki Yerkhan Yermukan ise, Düzce’nin sakinliği ve üniversitesinin kalitesi nedeniyle burayı tercih ettiğini dile getirdi.

Sertifikalar Dağıtıldı

Programın sonunda, Vali Aslan ve Rektör Sözbir, mezuniyet sertifikalarını öğrencilere takdim ettiler. Törene rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katılarak bu özel anı paylaştı.

Düzce Üniversitesi'nde Türkçe dil eğitimini başarıyla tamamlayan 11 ülkeden 63 öğrenci için...

Düzce Üniversitesi'nde Türkçe dil eğitimini başarıyla tamamlayan 11 ülkeden 63 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Düzce Üniversitesi'nde Türkçe dil eğitimini başarıyla tamamlayan 11 ülkeden 63 öğrenci için...

Düzce Üniversitesi'nde Türkçe dil eğitimini başarıyla tamamlayan 11 ülkeden 63 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

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